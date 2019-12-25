Наука и технологии
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Хакеры получили по десять лет тюрьмы за взлом РЖД и S7
Они занимались фиктивным возвратом билетов
Басманный суд Москвы приговорил трёх хакеров, занимавшихся взломом электронных систем РЖД и S7, к 10, 12,5 и 13 годам лишения свободы. Преступники практиковали фиктивный возврат билетов.
Мужчин признали виновными в организации преступного сообщества, участии в преступном сообществе и мошенничестве в сфере компьютерной информации.
Эти люди — фигуранты дела о фиктивных возвратах билетов РЖД и авиакомпании S7, которое рассматривает события 2013-2014 годов. Всего преступники совершили более 60 эпизодов мошенничества.
Как узнало следствие, хакеры рассылали сервисам по продаже билетов электронные письма с вредоносной программой. Затем они получали доступ к личным кабинетами кассиров данных организаций. Через них мошенники вводили информацию о подставных пассажирах и проводили платёж за счёт компании. За год хакеры оформили билетов на общую сумму более 17 млн рублей.