Хакеры получили по десять лет тюрьмы за взлом РЖД и S7

Мужчин признали виновными в организации преступного сообщества, участии в преступном сообществе и мошенничестве в сфере компьютерной информации.

Эти люди — фигуранты дела о фиктивных возвратах билетов РЖД и авиакомпании S7, которое рассматривает события 2013-2014 годов. Всего преступники совершили более 60 эпизодов мошенничества.

Как узнало следствие, хакеры рассылали сервисам по продаже билетов электронные письма с вредоносной программой. Затем они получали доступ к личным кабинетами кассиров данных организаций. Через них мошенники вводили информацию о подставных пассажирах и проводили платёж за счёт компании. За год хакеры оформили билетов на общую сумму более 17 млн рублей.