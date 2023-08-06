Хакеры продолжили атаки на больницы в США

В штате Пенсильвания медицинская система Crozer-Chester Medical System была вынуждена прибегнуть к бумажным документам, поскольку большинство ее компьютеров были отключены от сети, и восстановление систем может занять до следующей недели. Сеть здравоохранения Восточного Коннектикута также подтвердила, что подверглась атаке, что привело к закрытию диагностических лабораторий, центров плановой хирургии и других медицинских учреждений.

Кибератаки на больницы являются постоянной проблемой в области кибербезопасности, сообщает The Verge, поскольку злоумышленники атакуют их на удивление уязвимые системы.

ФБР тесно сотрудничает с пострадавшими организациями для решения проблем и призывает всех, кто пострадал, сообщать об инцидентах.