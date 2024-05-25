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Наука и технологии
Опубликовано 25 мая 2024, 10:30
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Хакеры продолжили атаки на здравоохранение США: новые случаи

Атака нанесла ущерб системе Ascension
Недавняя атака вымогательского ПО серьезно нарушила работу Ascension, одной из крупнейших систем здравоохранения в США, затронув 140 больниц в 19 штатах и округе Колумбия. Атака, обнаруженная 8 мая, вывела из строя системы электронных медицинских карт и платформы, используемые для заказа анализов, процедур и лекарств.
Хакеры продолжили атаки на здравоохранение США: новые случаи
© Ferra

В результате сотрудники больниц вынуждены прибегать к ручному труду, переписывая записи от руки и доставляя заказы лично.

Крис Фуэнтес, сотрудник отделения интенсивной терапии новорожденных в медицинском центре Ascension Seton в Остине, описывает ситуацию как «хаотичную и временами пугающую». Резкий переход на бумажные методы привел к задержкам и ошибкам, особенно при распределении лекарств и обработке результатов анализов.

Ascension сообщила о перебоях в работе телефонных служб и порталов для пациентов, что осложняет общение с пациентами и доступ к медицинским картам.

Система здравоохранения сотрудничает с экспертами по кибербезопасности и федеральными агентствами, включая ФБР и Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности, чтобы расследовать и устранить последствия атаки. В настоящее время экстренные пациенты перенаправляются в другие больницы, несрочные процедуры откладываются, а некоторые аптеки не работают.

Источник:NPR
Автор:Максим Многословный
Теги:
#сша
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#хакеры
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#здоровье