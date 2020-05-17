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Хакеры раскрыли часть «компромата» на Трампа

Пытались получить за это деньги
Хакеры раскрыли часть «компромата» на Трампа. Данные сведения якобы могут помешать ему переизбраться президентом на второй срок.

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Forbes. Сообщается, что группа хакеров, называющих себя REvil, получила конфиденциальные данные из базы адвокатской фирмы из Нью-Йорка, которую взломала. Впрочем утверждается, что эта фирма не связана с главой США. Сама компания отказалась вести переговоры с вымогателями.

Что интересно, ранее эти хакеры уже требовали $21 млн за документы якобы с компроматом на знаменитостей, в том числе на Леди Гагу и Мадонну. Позже преступники начали требовать $42 млн, угрожая публикацией сведений о Трампе.

Глава адвокатской фирмы рассказал, что ему передали ссылки на зашифрованные файлы, где злоумышленники разместили часть предполагаемого компромата. У юриста также оказались пароли доступа. Сообщается, что речь идёт о 169 посланиях с электронной почты. При этом журналисты пишут, что в них не содержится ничего компрометирующего президента США.

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