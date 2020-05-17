Хакеры раскрыли часть «компромата» на Трампа

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Forbes. Сообщается, что группа хакеров, называющих себя REvil, получила конфиденциальные данные из базы адвокатской фирмы из Нью-Йорка, которую взломала. Впрочем утверждается, что эта фирма не связана с главой США. Сама компания отказалась вести переговоры с вымогателями.

Что интересно, ранее эти хакеры уже требовали $21 млн за документы якобы с компроматом на знаменитостей, в том числе на Леди Гагу и Мадонну. Позже преступники начали требовать $42 млн, угрожая публикацией сведений о Трампе.

Глава адвокатской фирмы рассказал, что ему передали ссылки на зашифрованные файлы, где злоумышленники разместили часть предполагаемого компромата. У юриста также оказались пароли доступа. Сообщается, что речь идёт о 169 посланиях с электронной почты. При этом журналисты пишут, что в них не содержится ничего компрометирующего президента США.