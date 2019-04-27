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Хакеры раскрыли секретные документы о блокировке Telegram

Они принадлежали компании, выполняющей госзаказы на блокировки
Хакеры из проекта Digital Revolution рассекретили архив с перепиской сотрудников компании 0day technologies, которая занимается выполнением госзаказов на блокировки в рунете. Эта же компания решала вопрос с блокировкой Telegram.

Хакеры взломали почту сотрудников компании 0day technologies. Опубликована переписка между некими Александром Каледой и А. Жаболенко. Пока подлинность переписка не подтверждена.

Руководитель и владелец 0day technologies Руслан Гилязов, сотрудник Московского государственного университета. Он же был и научным руководителем Каледы и Жаболенко.

Как стало ясно из документов, слитых хакерами, Гилязов постоянно искал заказы, связанные с «законом Яровой». В 2018 году в планы 0day technologies входило получить 365 миллионов рублей на таких заказах, в 2019 году — 5,8 миллиарда рублей, в 2020 году — 6,5 миллиарда рублей, в 2021 году — 5,8 миллиарда рублей.

Хакеры также показали анкету Роскомнадзора, предназначенную для производителей оборудования для контроля и фильтрации трафика. В анкете чётко видно требование по блокировке протоколов Telegram.

Анкета Роскомнадзора

Digital Revolution

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