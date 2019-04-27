Хакеры раскрыли секретные документы о блокировке Telegram

Хакеры взломали почту сотрудников компании 0day technologies. Опубликована переписка между некими Александром Каледой и А. Жаболенко. Пока подлинность переписка не подтверждена.

Руководитель и владелец 0day technologies Руслан Гилязов, сотрудник Московского государственного университета. Он же был и научным руководителем Каледы и Жаболенко.

Как стало ясно из документов, слитых хакерами, Гилязов постоянно искал заказы, связанные с «законом Яровой». В 2018 году в планы 0day technologies входило получить 365 миллионов рублей на таких заказах, в 2019 году — 5,8 миллиарда рублей, в 2020 году — 6,5 миллиарда рублей, в 2021 году — 5,8 миллиарда рублей.

Хакеры также показали анкету Роскомнадзора, предназначенную для производителей оборудования для контроля и фильтрации трафика. В анкете чётко видно требование по блокировке протоколов Telegram.