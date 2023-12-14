Хакеры раскрыли заговор производителя поездов по саботажу ремонтных работ

Какие добрые люди

Этичные хакеры из Dragon Sector раскрыли заговор производителя поездов Newag, направленный на вывод из строя поездов, обслуживаемых кем-либо, кроме них самих. Утверждается, что поезда выводились из строя при ремонте в сторонних мастерских, что привело к хаосу на Нижне-Силезской железной дороге в Польше. Анализ показал, что Newag вставляет в поезда код, который прекращает работу поезда в случае длительной стоянки в независимых ремонтных мастерских.