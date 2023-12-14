Хакеры раскрыли заговор производителя поездов по саботажу ремонтных работКакие добрые люди
Этичные хакеры из Dragon Sector раскрыли заговор производителя поездов Newag, направленный на вывод из строя поездов, обслуживаемых кем-либо, кроме них самих. Утверждается, что поезда выводились из строя при ремонте в сторонних мастерских, что привело к хаосу на Нижне-Силезской железной дороге в Польше. Анализ показал, что Newag вставляет в поезда код, который прекращает работу поезда в случае длительной стоянки в независимых ремонтных мастерских.
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Newag категорически отрицает эти утверждения, угрожая судебным иском против Dragon Sector за хакерство и клевету. Несмотря на то что Newag настаивает на якобы существующих рисках безопасности взломанных поездов, их заявления остаются неподтвержденными. Хакерам удалось обойти защиту, найдя недокументированный «код разблокировки» с панели машиниста поезда, что позволило им вернуть поезда на путь.
Dragon Sector, не падая духом, планирует подробную презентацию на предстоящем конгрессе Chaos Communication Congress.