Хакеры распространяли скрытые добытчики криптовалюты в аудиофайлах

Это так называемые скрытые майнеры. На этот раз распространялись майнеры криптовалюты Monero. Впрочем, как и в большинстве случаев. По словам экспертов, каждый файл WAV был дополнен загрузчиком, который декодировал и запускал вредоносный контент. Для пользователя аудиофайлы либо звучали как музыка, либо просто воспроизводили белый шум.

Отметим, что в 2017 году при помощи одного вредоносного майнера криптовалюты Monero мошенникам удалось заработать $63 тысячи. Сколько денег злоумышленникам принесли последние кибератаки, не сообщается. Обнаружить подобные вредоносные файлы экспертам довольно сложно.