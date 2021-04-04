Хакеры рассекретили расходы Великобритании на борьбу с «кремлёвской пропагандой»

По информации хакеров, правительство Великобритании выделяет 20% от общего бюджета страны для борьбы с «кремлевской пропагандой и дезинформацией». Об этом они узнали из файлов департамента, отвечающего за борьбу с дезинформацией в СМИ — Counter Disinformation & Media Development Programme (CDMD). Данное подразделение сотрудничает в том числе со спецслужбами Великобритании.

Хакеры даже опубликовали фото якобы документа, в котором содержатся рекомендации для русскоязычных представителей молодого поколения по работе с их родственниками. В Anonymous утверждают, что на работу департамента в 2017 году выделили 100 миллионов фунтов.