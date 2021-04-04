Наука и технологии
Сегодня в 19:54
Хакеры рассекретили расходы Великобритании на борьбу с «кремлёвской пропагандой»
Якобы украли соответствующие документы
Международная сеть хакеров Anonymous заявила, что получила доступ к файлам департамента британского МИД. Оттуда они узнали, что Великобритания тратит значительную сумму денег на борьбу с «кремлёвской пропагандой».
По информации хакеров, правительство Великобритании выделяет 20% от общего бюджета страны для борьбы с «кремлевской пропагандой и дезинформацией». Об этом они узнали из файлов департамента, отвечающего за борьбу с дезинформацией в СМИ — Counter Disinformation & Media Development Programme (CDMD). Данное подразделение сотрудничает в том числе со спецслужбами Великобритании.
Хакеры даже опубликовали фото якобы документа, в котором содержатся рекомендации для русскоязычных представителей молодого поколения по работе с их родственниками. В Anonymous утверждают, что на работу департамента в 2017 году выделили 100 миллионов фунтов.