Хакеры рассекретили заказы ФСБ по тотальной слежке за российским интернетом

Из архива, который хакеры прислали СМИ, следует, что «Сайтэк» была исполнителем работ по как минимум 20 непубличным проектам, заказчиками которых были российские спецслужбы и ведомства.

В частности, файлы содержали информацию о проекте «Наутилус-С». Его целью была разработка решения для деанонимизации пользователей браузера Tor. Также «Сайтэк» должна была составить «базу данных о пользователях и компьютерах, активно использующих Tor-сети».

Более ранняя версия проекта «Наутилус» была связан со сбором информации о пользователях соцсетей. В другом заказе «Сайтэку» нужно было найти уязвимость в сетевом протоколе BitTorrent, с помощью которого можно скачивать файлы через торренты.

В ещё одном проекте компания выполняла заказ предположительно радиоэлектронной разведки ФСБ по мониторингу электронной почты нужных респондентов. Кроме того, «Сайтэк» создавала программу, которая накапливает и визуализирует информацию о связи рунета с глобальной сетью.

Для оформления использовано изображение BBC — скриншот сайта «Сайтэка» после взлома.