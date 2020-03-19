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Хакеры рассказали о создании кибероружия против целых стран по заказу ФСБ

Оно может сделать недоступным интернет на несколько часов
Хакеры из группы Digital Revolution рассказали о создании кибероружия против целых стран по заказу ФСБ. Программа способна организовывать масштабные атаки через устройства интернета вещей.

Хакеры опубликовали техническую документацию проекта под названием «Фронтон». Вообще существуют разные версии программы, но все они могут заражать «умные» устройства, объединять их в сеть и нарушать работу серверов, которые отвечают за устойчивость интернета в целых странах.

Специалисты отметили, что интернет вещей становится всё менее защищён, многие используют такие устройства, даже не меняя стандартные заводские логины и пароли. Хакеры предлагают атаковать IP-камеры и цифровые видеорекордеры. Они отметили, что атака нескольких сотен тысяч машин может сделать недоступными в течение нескольких часов сайты соцсетей и файлообменников. А вот атака на национальные DNS-сервера способна на то же время обрушить работу интернета в небольшой стране.