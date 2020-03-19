Хакеры рассказали о создании кибероружия против целых стран по заказу ФСБ

Хакеры опубликовали техническую документацию проекта под названием «Фронтон». Вообще существуют разные версии программы, но все они могут заражать «умные» устройства, объединять их в сеть и нарушать работу серверов, которые отвечают за устойчивость интернета в целых странах.

Специалисты отметили, что интернет вещей становится всё менее защищён, многие используют такие устройства, даже не меняя стандартные заводские логины и пароли. Хакеры предлагают атаковать IP-камеры и цифровые видеорекордеры. Они отметили, что атака нескольких сотен тысяч машин может сделать недоступными в течение нескольких часов сайты соцсетей и файлообменников. А вот атака на национальные DNS-сервера способна на то же время обрушить работу интернета в небольшой стране.