Хакеры разместили на сайте министерства транспорта порнографию

Обнаружилось также, что весь домен dft.gov.uk вёл на страницу WordPress. Пока точная причина того, почему Charts использовался для порно, неизвестна. То есть неясно, как именно злоумышленники сделали это. Данная ситуация может вызвать вопросы к системе безопасности министерства транспорта.

Это не первый раз, когда на правительственном веб-сайте был обнаружен контент откровенного содержания. Например, в сентябре этого года сайты правительства США показывали рекламу виагры и эротику.