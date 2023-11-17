Хакеры сами сообщили регуляторам о жертве, которую она взломали

AlphV, известная своей агрессивной тактикой, заявила о взломе публично торгуемой компании, предоставляющей цифровые кредиты, и в «темной паутине» опубликовала скриншот жалобы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, которую она якобы подала, чтобы подтолкнуть компанию на выплату денег (в США появился закон, обязывающий компании рассказывать об их взломе, чтобы никто эту информацию не умалчивал).

MeridianLink подтвердила наличие «инцидента кибербезопасности», но не сообщила конкретных деталей. Дерзкий шаг компании AlphV заставляет задуматься об эволюции тактики работы групп, занимающихся вымогательством, и их стремлении использовать возможности регулирующих органов для принуждения жертв к выплате значительных выкупов.