Хакер слил данные пользователей и владельцев крупнейшей площадки по торговле наркотиками

Ссылку на сайт с базой данных опубликовали в Telegram-канале. В свободном доступе находится лишь часть базы, всё остальное хакер предлагает выкупить за один биткойн.

«Коммерсант» выяснил, что владелец форума Legalizer — гражданин Латвии Артем Швёдов, один из бывших разработчиков — Роман Кухаренко из Московской области, текущий администратор — украинец Александр Прохоженко. Всего через криптокошелёк форума провели более 70 млн рублей.

Эксперты предполагают, что хакер мог действовать по чьему-то заказу. Площадка Legalizer могла стать жертвой передела рынка сбыта наркотиков. Есть версия, что хакер для взлома использовал уязвимость, которая позволяет получить доступ к учётной записи администратора. Эту уязвимость, скорее всего, закрыли.