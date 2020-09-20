Хакеры «слили» данные тысячи белорусских милиционеров

В самом Nexta Live заявили, что получили данные «благодаря кибер-партизанам». Информация была рассортирована в Google-таблице. Там были указаны имена сотрудников МВД, их дни рождения, места службы и звания. Причём большая часть данных относилась к высокопоставленным офицерам, уточняет издание ZDNet.

Авторы Nexta Live попросили подписчиков сообщать «факты про преступления конкретных людей из списка, а также их личную информацию».

В МВД Белоруссии уже заявили, что располагают технологиями, чтобы установить и привлечь к ответственности людей, виновных в утечке личных данных правоохранителей. Представители МВД сообщили, что данные около 300 милиционеров попали в интернет после выборов президента.