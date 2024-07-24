Хакеры слили документы поставщика IT-услуг Пентагона

Leidos подтвердила, что доступ к документам был получен в результате взлома системы Diligent, которая использовалась для хранения информации. Несмотря на взлом, компания Leidos заявила, что ее сеть и конфиденциальные данные клиентов не пострадали.

Diligent в свою очередь объяснила произошедшее инцидентом 2022 года с участием ее дочерней компании Steele Compliance Solutions, который уже привел к принятию корректирующих мер и уведомлению клиентов в ноябре 2022 года.