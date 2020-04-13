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Хакеры слили в сеть секретные документы крупных космических компаний

Случилось это после того, как компания-жертва отказалась заплатить выкуп
Как стало известно, в сети появились различные секретные документы крупных космических компаний, которые были слиты в сеть целой группой хакеров.

Так, утечка произошла после того, как в начале марта крупный американский подрядчик Visser Precision был атакован при помощи крипто-вымогателя DoppelPaymer. Программа занимается шифровкой хранящихся на компьютере данных, после чего требует от потерпевшей стороны выкуп, который в случае с Visser Precision мог составлять от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов долларов. Как стало известно, компания отказалась заплатить названную хакерами сумму, в связи с чем столкнулась с утечкой конфиденциальных данных.

Напомним, что Visser Precision занимается производством высокоточных комплектующих для всей аэрокосмической и автомобильной отраслей, в связи с чем ее клиентами являются такие компании как Lockheed Martin, Boeing, Tesla и SpaceX. И, судя по имеющимся данным, именно их данные оказались в открытом доступе после нападения. Так, в сеть “утекли” конфиденциальные документы о производственной программе SpaceХ и детали производимого Lockheed Martin военного оборудования.

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