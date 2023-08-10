Хакеры стали «подопытными кроликами»: за их «работой» наблюдали 100 часов

Было зафиксировано около 190 млн событий и 100 часов видеозаписей, демонстрирующих действия хакеров. Наблюдаемые хакеры были разделены на группы: «рейнджеры», «варвары», «волшебники», «воры» и «барды», каждая из которых имела свои намерения и навыки.

Исследователи обнаружили, что хакеры изучали взломанные системы, меняли пароли, проводили разведку и даже занимались такими действиями, как установка программ для добычи криптовалюты, генерация фальшивого трафика и просмотр порнографии.

Информация, собранная с помощью таких серверов, может оказаться полезной для правоохранительных органов и служб кибербезопасности при изучении методов работы злоумышленников и выработке соответствующих мер противодействия.