Хакеры украли 1 ТБ данных у создателей Resident Evil и Tekken

В компании рассказали, что их внутренние системы были приостановлены из-за доступа к ним извне. Пока в Capcom не нашли следов того, что могли быть украдены данные клиентов.

Атаку заметили после того, как во внутренних сетях стали появляться проблемы, которые влияли на работу почты и других сервисов, где хранятся файлы.

Capcom не рассказала, к каким конкретно файлам получили доступ хакеры.

Стоит отметить, что недавно хакеры заявили о взломе внутренних систем компаний Ubisoft и Crytek. Они даже опубликовали в сети исходный код игры Watch Dogs: Legion.