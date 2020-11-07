Наука и технологии
Сегодня 19:30
Хакеры украли 1 ТБ данных у создателей Resident Evil и Tekken
Но каких, пока неясно
Японская корпорация, создатель Resident Evil и Tekken, Capcom сообщила, что её компьютерные системы атаковали хакеры ранее на неделе. Они украли 1 ТБ данных.
В компании рассказали, что их внутренние системы были приостановлены из-за доступа к ним извне. Пока в Capcom не нашли следов того, что могли быть украдены данные клиентов.
Атаку заметили после того, как во внутренних сетях стали появляться проблемы, которые влияли на работу почты и других сервисов, где хранятся файлы.
Capcom не рассказала, к каким конкретно файлам получили доступ хакеры.
Стоит отметить, что недавно хакеры заявили о взломе внутренних систем компаний Ubisoft и Crytek. Они даже опубликовали в сети исходный код игры Watch Dogs: Legion.