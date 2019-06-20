Хакеры украли базы данных NASA при помощи самосборного компьютера

Raspberry Pi изначально был разработан в качестве бюджетной системы для обучения информатике, но в итоге получил широкое распространение по всему миру. Чтобы собрать из платы полноценный компьютер нужно приобрести отдельно необходимо «железо».

При помощи собранного Raspberry Pi хакеры смогли подключиться к сети JPL. Компьютер, конечно, в ней авторизован не был. Злоумышленники украли 500 МБ информации из базы данных одной из основных миссий и нашли лазейку для более глубокого проникновения в сети Лаборатории. Так они смогли получить доступ к сети дальней космической связи NASA (Deep Space Network), использующейся для управления космическими аппаратами.

Всё это произошло в апреле 2018 года. Отчёт о состоянии сети опубликован на днях. Теперь JPL предстоит избавиться от всех найденных уязвимостей.