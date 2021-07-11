Хакеры украли биткойны у полиции

Полиция хотела применить биткойны для покупки запрещённых наркотиков в рамках спецоперации. Однако хакеры получили контроль над приватными ключами, необходимыми для доступа к кошельку.

Полиция до сих пор не знает, кто украл биткойны. Некоторые специалисты предполагают, что преступники могут находиться за границей. Также есть версия, что кража была частью более широкой атаки, нацеленной на биткойн-кошельки. Сейчас полицейские занимаются расследованием инцидента. Спецоперацию, видимо, пришлось отложить.

На момент публикации новости биткойн торгуется на уровне $33 653. Это низкая цена по сравнению с той, что наблюдалась ранее в году, однако энтузиасты ждут роста курса.