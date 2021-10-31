Хакеры украли данные Бекхэма и Трампа через ювелирный дом

В их числе бывший президент США Дональд Трамп, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман, американская телеведущая Опра Уинфри, футболист Дэвид Бекхэм, голливудские актёры Том Хэнкс и Алек Болдуин, правитель Дубая шейх Мохаммед бин Рашид аль-Мактум, бывший заместитель премьер-министра Казахстана Ерболат Досаев.

Журналисты пишут, что за атакой стоит якобы связанная с Россией хакерская группировка Conti. Взломщики уже опубликовали в даркнете почти 70 тысяч официальных документов ювелирного дома. Хакеры говорят, что украденные данные касаются около 11 тысяч состоятельных клиентов компании. И это только 1% полученных файлов.

Эксперты считают, что скоро хакеры начнут требовать от ювелирного дома выкуп.