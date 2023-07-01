Хакеры украли около 70 ТБ из базы данных британских больниц

Хакеры украли около 70 ТБ из базы данных британских больницИ дали два дня на обратную связь
Barts Health NHS Trust, в ведении которого находится несколько больниц и клиник в восточной части Лондона, стал мишенью хакерской группировки BlackCat. Киберпреступники взяли на себя ответственность за недавнюю кибератаку, похваставшись тем, что им удалось похитить 70 Тб конфиденциальных данных.
Похищенная информация включает резюме, финансовые отчеты и внутренние данные больниц. Удивительно, но банда пока не раскрыла детали своего требования о выкупе, но они установили крайний срок для сотрудничества с трастом - 3 июля.
В отличие от типичных атак с целью выкупа, здесь не упоминается о наличии ключа для дешифровки, что указывает на то, что банда, возможно, использует другой подход. BlackCat угрожает обнародовать конфиденциальные документы, содержащие личную и финансовую информацию, если переговоры не увенчаются успехом.