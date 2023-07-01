Хакеры украли около 70 ТБ из базы данных британских больниц

Похищенная информация включает резюме, финансовые отчеты и внутренние данные больниц. Удивительно, но банда пока не раскрыла детали своего требования о выкупе, но они установили крайний срок для сотрудничества с трастом - 3 июля.

В отличие от типичных атак с целью выкупа, здесь не упоминается о наличии ключа для дешифровки, что указывает на то, что банда, возможно, использует другой подход. BlackCat угрожает обнародовать конфиденциальные документы, содержащие личную и финансовую информацию, если переговоры не увенчаются успехом.