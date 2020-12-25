Хакеры украли снимки пластических операций и пригрозили их публикацией

Сообщается, что за атакой стоит группировка REvil. На своей страница в даркнете она пообещала опубликовать данные, в том числе снимки пациентов до и после операций. Хакеры не сделают этого, если Hospital Group заплатит им крупную сумму денег. СМИ пишут, что в руках у злоумышленников находится архив весом более 900 ГБ с фотографиями.

Сама компания уже подтвердила факт взлома и предупредила своих пациентов об этом. Также Hospital Group обратилась в Управление комиссара по информации Великобритании (Information Commissioner's Office), в полицию и Национальный центр кибербезопасности.