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Хакеры украли у музея три миллиона долларов прямо во время покупки картины
Увели из-под носа
СМИ сообщили, что хакеры украли у нидерландского государственного музея Твенте примерно три миллиона долларов. Причём сделали они это прямо во время сделки по покупке картины художника Джона Констебля.
Музей собирался приобрести картину у британского арт-дилера. В ходе сделки представители организации перевели деньги на банковский счёт в Гонконге, номер которого получили по электронной почте. Однако арт-дилер сообщил, что деньги не получил. Как оказалось, электронное письмо с реквизитами отправили хакеры.
Музей и арт-дилер обвинили друг друга и начали судебное разбирательство. Суд же в итоге вынес решение в пользу последнего, так как музей должен был проверить реквизиты перед переводом средств.
Речь идёт о картине «Вид на Хэмпстед-Хит в направлении Харроу».