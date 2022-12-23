Наука и технологии
17:05, 23 декабря 2022
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Хакеры украли зашифрованные хранилища паролей LastPass

Ваши там тоже могут быть

LastPass сделала новое заявление о недавней утечке данных: хакеры смогли "скопировать резервную копию данных хранилища клиентов", что означает, что теоретически у них теперь есть доступ ко всем паролям, если они смогут взломать украденные хранилища.

Хакеры украли зашифрованные хранилища паролей LastPass

Фото: LastPass

Если у вас есть аккаунт на LastPass, который вы используете для хранения паролей и регистрационной информации, или он был у вас раньше, но вы не удалили его до этой осени, ваше хранилище паролей могло оказаться в руках хакеров. Тем не менее, компания утверждает, что вы в безопасности, если у вас надежный мастер-пароль и были включены настройки по умолчанию.

Однако, если у вас слабый мастер-пароль или менее надежный, компания говорит, что "в качестве дополнительной меры безопасности, вы должны рассмотреть возможность минимизации риска путем изменения паролей веб-сайтов, которые вы храните". Это может означать смену паролей для каждого сайта, который вы доверили хранить LastPass.

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