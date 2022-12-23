Хакеры украли зашифрованные хранилища паролей LastPass

Если у вас есть аккаунт на LastPass, который вы используете для хранения паролей и регистрационной информации, или он был у вас раньше, но вы не удалили его до этой осени, ваше хранилище паролей могло оказаться в руках хакеров. Тем не менее, компания утверждает, что вы в безопасности, если у вас надежный мастер-пароль и были включены настройки по умолчанию.

Однако, если у вас слабый мастер-пароль или менее надежный, компания говорит, что "в качестве дополнительной меры безопасности, вы должны рассмотреть возможность минимизации риска путем изменения паролей веб-сайтов, которые вы храните". Это может означать смену паролей для каждого сайта, который вы доверили хранить LastPass.