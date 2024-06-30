Хакеры в прошлом: в Британии обвинили пророссийских блогеров во влиянии на выборы

Заместитель премьер-министра Оливер Дауден прокомментировал эти разоблачения, подчеркнув «риски, которым подвергается британская демократия в условиях все более нестабильного мира». Он отметил, что «враждебные иностранные структуры», продвигающие «конкретные британские политические партии и программы», соответствующие «их собственным интересам», представляют собой «растущую проблему в киберпространстве».

Похожие обвинения уже высказывались в прошлом. Так, издание напомнило, что в прошлом году британский центр, отвечающий за ведение радиоэлектронной разведки и информационную защиту правительства и вооруженных сил Соединенного Королевства (если кратко, то GCHQ), заподозрил Россию в причастности к кибератаке на избирательную комиссию страны.