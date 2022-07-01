Хакеры воровали данные с серверов Microsoft Exchange целый год подряд

Вредоносная программа, получившая название SessionManager, выдает себя за легитимный модуль для веб-сервера, установленного по умолчанию на серверах Exchange. Организации часто устанавливают такие модули для оптимизации определенных процессов в своей веб-инфраструктуре. Исследователи из Лаборатории Касперского выявили 34 сервера, принадлежащих 24 организациям, которые были заражены SessionManager с марта 2021 года. На данный момент 20 организаций оставаются зараженными.

После развертывания SessionManager хакеры использовали его для дальнейшего профилирования зараженной среды, сбора паролей, хранящихся в памяти, и установки дополнительных инструментов, включая рефлексивный загрузчик на основе PowerSploit, Mimikat SSP, ProcDump и легитимный инструмент дампа памяти Avast. Касперский получил несколько вариантов SessionManager, которые датируются как минимум мартом 2021 года. Образцы демонстрируют постоянную эволюцию, в ходе которой с каждой новой версией добавлялось все больше функций.