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Хакеры воспользовались гибелью баскетболиста для распространения вредоносов
Через обои для рабочего стола
26 января 2020 года в авиакатастрофе погиб баскетболист Коби Брайант. Хакеры, похоже, решили воспользоваться трагедией для распространения вредоносов. Эксперты по кибербезопасности Microsoft обнаружили, что под видом обоев для рабочего стола с изображением спортсмена пользователи получали вредоносный файл.
Об этом специалисты рассказали в Twitter-аккаунте Microsoft Security Intelligence. Вредоносный HTML-файл содержит скрипт с криптовалютным майнером. Он предназначен для добычи токенов Monero (XMR).
Источники также сообщают, что скрипт содержит упоминание CoinHive — сервиса для добычи криптовалюты, который уже закрылся в марте 2019 года. Эксперты Microsoft это пока не прокомментировали.
«Пока мир оплакивает потерю легенды NBA, киберпреступники, как и ожидалось, пользуются этой трагедией», — пишут они в твите.