Хакеры воспользовались гибелью баскетболиста для распространения вредоносов

Об этом специалисты рассказали в Twitter-аккаунте Microsoft Security Intelligence. Вредоносный HTML-файл содержит скрипт с криптовалютным майнером. Он предназначен для добычи токенов Monero (XMR).

Источники также сообщают, что скрипт содержит упоминание CoinHive — сервиса для добычи криптовалюты, который уже закрылся в марте 2019 года. Эксперты Microsoft это пока не прокомментировали.

«Пока мир оплакивает потерю легенды NBA, киберпреступники, как и ожидалось, пользуются этой трагедией», — пишут они в твите.