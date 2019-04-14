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Хакеры выложили в сеть личные данные тысяч полицейских и агентов спецслужб

Теперь известны их имена, должности и даже почтовые адреса
Портал TechCrunch рассказал о взломе хакерами ресурсов, связанных с ФБР. Оттуда злоумышленники скачали личные данные тысяч федеральных агентов и сотрудников правоохранительных органов США и выложили их в открытом доступе.

Взломанные сайты были связаны с Ассоциацией Национальных академий ФБР, которая занимается обучением агентов и полицейских. Хакеры воспользовались уязвимостью в коде каждого из трёх ресурсов, скачали их содержимое и опубликовали на своём сайте.

TechCrunch сообщает о 4000 уникальных записей с именами, адресами электронной почты, названиями должностей и контактами федеральных агентов и полицейских. Как рассказали изданию сами хакеры, все данные они планируют продать. Тот факт, что информация была рассекречена, подвергает риску сотрудников правоохранительных органов.

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