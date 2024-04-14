Хакеры-вымогатели продолжили атаку на здравоохранение США

RansomHub требует неустановленный выкуп за предполагаемые 4 терабайта данных, угрожая продать их в темной паутине, если Change Healthcare не подчинится. Хотя группа не обнародовала весь массив данных, она предоставила WIRED скриншоты, которые кажутся записями пациентов, что, по-видимому, подтверждает их утверждение.

Эксперты расходятся во мнениях относительно подлинности данных. Аналитики по безопасности Бретт Кэллоу и Джон Димаджио считают, что RansomHub может быть легитимным, ссылаясь на образцы данных и растущую известность группы.

Последствия атаки оказались далеко идущими. Медицинские учреждения по всему США продолжают бороться с перебоями в работе, что сказывается на врачах, пациентах и даже приводит к финансовым затруднениям, которые могут привести к закрытию клиники.

Компания Change Healthcare пока никак не отреагировала на новые требования вымогателей.