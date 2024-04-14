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Наука и технологии
Опубликовано 14 апреля 2024, 20:14
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Хакеры-вымогатели продолжили атаку на здравоохранение США

Новая группа утверждает, что данные украдены
История с утечкой данных в компании Change Healthcare приобрела новый оборот: появилась новая группа RansomHub, утверждающая, что у нее есть украденная информация о пациентах. Это произошло всего через несколько месяцев после того, как компания якобы заплатила 22 миллиона долларов другой группе, AlphV, чтобы предотвратить утечку данных.
Хакеры-вымогатели продолжили атаку на здравоохранение США
© Ferra

RansomHub требует неустановленный выкуп за предполагаемые 4 терабайта данных, угрожая продать их в темной паутине, если Change Healthcare не подчинится. Хотя группа не обнародовала весь массив данных, она предоставила WIRED скриншоты, которые кажутся записями пациентов, что, по-видимому, подтверждает их утверждение.

Эксперты расходятся во мнениях относительно подлинности данных. Аналитики по безопасности Бретт Кэллоу и Джон Димаджио считают, что RansomHub может быть легитимным, ссылаясь на образцы данных и растущую известность группы.

Последствия атаки оказались далеко идущими. Медицинские учреждения по всему США продолжают бороться с перебоями в работе, что сказывается на врачах, пациентах и даже приводит к финансовым затруднениям, которые могут привести к закрытию клиники.

Компания Change Healthcare пока никак не отреагировала на новые требования вымогателей.

Источник:Ars Technica
Автор:Максим Многословный
Теги:
#взлом
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#сша
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#хакер