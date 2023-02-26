Хакеры-вымогатели сдают позиции: их "показатели" в прошлом году снизились

Компания объясняет такие снижения, например, арестами членов кибербанд, занимающихся распространением вымогательского ПО, и другими нарушения в работе этих групп.

Эту тенденцию также подтверждает Chainalysis, платформа с данными о блокчейне, которая подсчитала, что в 2022 году общий доход от вымогательского ПО упал до 456,8 млн долларов с 765,6 млн долларов в 2021 году. Директор по страхованию компании Resilience также отметил "признаки того, что значимые нарушения в работе хакерских групп приводят к снижению числа успешных попыток вымогательства". К таким нарушениям работы он отнес аресты и возврат вымогаемой криптовалюты западными правоохранительными органами.

К тому же компании стали тратить больше денег на “обеспечение непрерывности бизнеса” и “программное обеспечение для резервного копирования, которое позволяет перезагрузить компьютерные системы после заражения”.