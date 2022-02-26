Хакеры-вымогатели встали на сторону российского правительства

Ещё одна хакерская группа, заявившая о своей верности Украине, — GhostSec (сокращение от Ghost Security), которая объявила, что проводит DDoS-атаки против российских военных сайтов.

А вот создатели программы-вымогателя Conti заявили о «полной поддержке» российского правительства, пригрозив «нанести ответный удар по критически важным инфраструктурам врага», если «кто-нибудь решит организовать кибератаку или любые военные действия против России». Впрочем, позже группа перефразировала свое заявление и сказала, что она «не в союзе с каким-либо правительством». Тем не менее, хакеры будут стоять на защите российского правительства.

Другие хакерские организации, заявившие о поддержке России — группа киберпреступников RedBanditsRU и ещё одни вымогатели CoomingProject.