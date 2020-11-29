Хакеры вымогают у «Манчестер Юнайтед» деньги, угрожая сливом тайной информации

Первое время представители «Манчестер Юнайтед» утверждали, что сайт и приложение клуба не пострадали, а сведений об утечке персональных данных болельщиков и покупателей нет.

Однако, стало известно, что хакеры требуют у клуба несколько миллионов фунтов стерлингов. Если им этого не предоставят, то преступники сольют в сеть некую информацию, которая «может ударить по футбольному клубу». В случае оплаты хакеры удалят эти сведения и расскажут, где в системе безопасности есть слабые места.

Сообщается, что клубу уже помогает Национальный центр кибербезопасности Великобритании.