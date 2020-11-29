Наука и технологии
Сегодня 16:45
Хакеры вымогают у «Манчестер Юнайтед» деньги, угрожая сливом тайной информации
Ситуацию в клубе оценивают как «потенциально катастрофическую»
На прошлой неделе футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» атаковали хакеры. Сначала клуб говорил, что ничего страшного не произошло. Но теперь, как выяснилось, ситуацию оценивают как «потенциально катастрофическую». Хакеры угрожают сливом тайной информации и просят деньги.
Первое время представители «Манчестер Юнайтед» утверждали, что сайт и приложение клуба не пострадали, а сведений об утечке персональных данных болельщиков и покупателей нет.
Однако, стало известно, что хакеры требуют у клуба несколько миллионов фунтов стерлингов. Если им этого не предоставят, то преступники сольют в сеть некую информацию, которая «может ударить по футбольному клубу». В случае оплаты хакеры удалят эти сведения и расскажут, где в системе безопасности есть слабые места.
Сообщается, что клубу уже помогает Национальный центр кибербезопасности Великобритании.