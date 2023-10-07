Хакеры выставили на продажу данные клиентов генетической лаборатории 23andMe

Хакеры выставили на продажу данные клиентов генетической лаборатории 23andMeЧто было украдено
Сервис генетического профилирования 23andMe подтвердил факт утечки данных, признав, что частные данные пользователей были соскоблены и выставлены на продажу на криминальном форуме. Нарушение, о котором стало известно через пять дней после того, как данные были выставлены на продажу, затронуло миллионы пользователей.
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Похищенные данные, как сообщается, включают оценку происхождения, информацию о здоровье, фотографии и идентификационные данные, а также фенотипы клиентов. Злоумышленники получили несанкционированный доступ к индивидуальным учетным записям 23andMe, используя учетные данные, которые могли быть получены в результате утечки на других интернет-платформах.
Компания не сообщила о масштабах нарушения, количестве пострадавших пользователей и месте продажи данных.
Этот инцидент подчеркивает риски для конфиденциальности, связанные с хранением информации в Интернете, и указывает на необходимость принятия надежных мер безопасности.