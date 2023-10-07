Хакеры выставили на продажу данные клиентов генетической лаборатории 23andMe

Похищенные данные, как сообщается, включают оценку происхождения, информацию о здоровье, фотографии и идентификационные данные, а также фенотипы клиентов. Злоумышленники получили несанкционированный доступ к индивидуальным учетным записям 23andMe, используя учетные данные, которые могли быть получены в результате утечки на других интернет-платформах.

Компания не сообщила о масштабах нарушения, количестве пострадавших пользователей и месте продажи данных.

Этот инцидент подчеркивает риски для конфиденциальности, связанные с хранением информации в Интернете, и указывает на необходимость принятия надежных мер безопасности.