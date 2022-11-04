Хакеры вывели из строя один из самых совершенных телескопов в мире

Расположенные высоко на плато в чилийских Андах ALMA являются одним из самых мощных и современных радиотелескопов в мире. Именно они помогли получить первое изображение чёрной дыры в 2019 году.

К счастью, после хакерской атаки и оборудование, и научные данные остались целыми. Однако простой ALMA — это неприятное событие для тысяч астрономов по всему миру, которые полагаются на его наблюдения, и около 300 экспертов, работающих на месте. Пока персонал обсерватории не может оценить дату возвращения телескопов к обычной деятельности.

На данный момент нет информации о том, кем были хакеры и как именно они провели атаку. Их мотивы также остаются загадкой.