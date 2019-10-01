Хакеры вывели порно на цифровой билборд

Порно появилось на билборде незадолго до полуночи. Спустя 20 минут его остановили. Для этого полиции пришлось обратиться к компании Triple Communications, владеющей билбордом.

Правоохранительные выяснили, что ответственными за инцидент были двое мужчин, проникшие в комнату для контроля за билбордами и взломавшие компьютер. Если хакеров найдут, то им грозит 90 дней заключения или штраф в $500.

Местные СМИ заявили, что шутка была довольно опасной. Ведь водители, проезжая мимо билборда, неосознанно отвлекались от дороги, чтобы рассмотреть его. А это могло привести к авариям.