Наука и технологии
Сегодня 18:11
Хакеры вывели порно на цифровой билборд
Полиция быстро устранила непорядки
На днях водители Оберн-Хилс, города в штате Мичиган, столкнулись с необычным явлением. На одном из цифровых билбордов, расположенных на автомагистрали, вдруг начали показывать порно. Длилось это, правда, недолго: полиция всё исправила меньше чем за полчаса.
Порно появилось на билборде незадолго до полуночи. Спустя 20 минут его остановили. Для этого полиции пришлось обратиться к компании Triple Communications, владеющей билбордом.
Правоохранительные выяснили, что ответственными за инцидент были двое мужчин, проникшие в комнату для контроля за билбордами и взломавшие компьютер. Если хакеров найдут, то им грозит 90 дней заключения или штраф в $500.
Местные СМИ заявили, что шутка была довольно опасной. Ведь водители, проезжая мимо билборда, неосознанно отвлекались от дороги, чтобы рассмотреть его. А это могло привести к авариям.
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