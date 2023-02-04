Хакеры вызвали сбой в работе горячей линии для желающих убить себя

Сообщается, что 1 декабря функция голосовых вызовов 988 Lifeline стала недоступной в результате инцидента с кибербезопасностью. Люди обращаются на эту линию, если, например, их посещают мысли о самоубийстве.

Тех, кто 1 декабря пытался дозвониться до линии за помощью, слышали сообщение, в котором говорилось, что линия «испытывает перебои в обслуживании». Службы текстовых сообщений и чат оставались доступными для тех, кто нуждался в помощи. Кто стоит за атакой, неизвестно.

Теперь члены палаты представителей представили законопроект, призывающий к улучшению координации и отчётности о кибератаках на систему психологической помощи. Они заметили, что такие инциденты могут стоить людям жизни.