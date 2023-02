Хакеры взломали дата-центры Apple

Хотя у Apple есть собственные центры обработки данных по всему миру, она также широко использует сторонние центры, такие как Amazon Web Services. В Азии Apple и другие держат серверы в двух крупнейших компаниях GDS Holdings и ST Telemedia Global Data Centers.

Bloomberg сообщает, что хакерам удалось скомпрометировать системы, используемые обеими компаниями, и оттуда получить доступ к учётным данным для входа в системы поддержки клиентов около 2000 фирм. Проблема касается также Alibaba Group Holding Ltd., Amazon.com Inc., BMW AG, Huawei Technologies Co., Microsoft Corp. и др.

Атака произошла ещё в 2021 году, но о ней стало известно только сейчас. В отчёте говорится, что логины использовались ещё в январе этого года. Сейчас обе компании принудительно сбросили пароли, что окончательно заблокировало хакеров.