Хакеры взломали европейского производителя ракет

Отмечается, что эта компания была образована путём слияния французской Aérospatiale-Matra Missiles, британской Matra BAe Dynamics и итальянской Finmeccanica-Leonardo.

Хакеры выложили в открытый доступ часть базы данных в качестве демоверсии. Остальное взломщики пытаются продать. Всего было похищено 60 ГБ данных. Файлы содержат информацию о сотрудниках компании, занимающихся военными проектами и коммерческой деятельностью, контрактные соглашения и переписку с другими компаниями. Речь идёт о закрытых военных проектах PLANCTON, CRONOS, CA SIRIUS, EMADS, MCDS, B1NT и т.д. По словам хакеров, в базе есть конструкторская документация ЗРК, ракетных комплексов и систем береговой защиты, чертежи, презентации, видео и фото (3D) материалы, контрактные соглашения и переписка с Rampini Carlo, Netcomgroup, Rafael, Thales, ST Electronics и т.д. Adrastea требуют выкуп.