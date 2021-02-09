Хакеры взломали городскую систему водоснабжения и попытались отравить воду

Атаке подверглось предприятие, занимающееся очисткой воды в городе Олдсмар, штат Флорида. Сообщается, что хакеры получили удалённый доступ к компьютеру сотрудника через TeamViewer. В департаменте местного шерифа, правда, эту информацию не подтвердили.

Злоумышленники пытались изменить на компьютере предприятия концентрацию щёлочи в воде на уровне 11100 ppm. К счастью, оператор это заметил и вернул уровень к первоначальному. Отмечается, что хакеры провели в системе предприятия до пяти минут.

Щёлочь в малых количествах добавляют в воду, чтобы увеличить pH и снизить количество тяжёлых металлов. Однако в больших количествах щёлочь вызывает раздражения кожи и глаз, а иногда и химические ожоги.

Сообщается, что жители города не пострадали.