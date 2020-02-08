Хакеры взломали официальные аккаунты крупнейшей соцсети

В прошедшую пятницу в официальном аккаунте Facebook и его приложения Messenger появились сообщения от хакерской группировки OurMine. В них говорилось: «даже Facebook уязвим для хакерских атак, но по крайней мере их система безопасности лучше, чем у Twitter». Данное обращение, впрочем, быстро удалили.

Сама Facebook сообщила, что несколько её корпоративных аккаунтов были взломаны на короткое время. Компания уже получила доступ и восстановила контроль над ними.

В Twitter заявили, что аккаунты Facebook «были взломаны через стороннюю платформу». Ответственность за взлома взяла на себя саудовская хакерская группировка OurMine, которая продвигает услуги по обеспечению информационной безопасности.