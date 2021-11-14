Хакеры взломали почту ФБР

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Хакеры взломали почту ФБРОтправили тысячи писем
По данным агентства и специалистов по безопасности, в субботу хакеры взломали систему электронной почты Федерального бюро расследований (ФБР). Они разослали десятки тысяч сообщений с предупреждением о возможной кибератаке.
Установлено, что поддельные электронные письма приходили с официального адреса электронной почты ФБР, который заканчивается на @ic.fbi.gov. Хотя компьютеры, пострадавшие в результате инцидента, «были быстро отключены после обнаружения проблемы», в ФБР заявили, что проблема ещё не решена.
В Twitter опубликовали копию фейкового электронного письма. В теме письма значилось «Срочно: субъект угрозы в системах». Оно заканчивалось подписью Министерства внутренней безопасности.
Недавно также стало известно, что хакеры атаковали системы безопасности британского ювелирного дома Graff Diamonds и получили доступ к данным многих знаменитостей, в том числе Дональда Трампа.
Источник: Reuters