Хакеры взломали почту ФБР

Установлено, что поддельные электронные письма приходили с официального адреса электронной почты ФБР, который заканчивается на @ic.fbi.gov. Хотя компьютеры, пострадавшие в результате инцидента, «были быстро отключены после обнаружения проблемы», в ФБР заявили, что проблема ещё не решена.

В Twitter опубликовали копию фейкового электронного письма. В теме письма значилось «Срочно: субъект угрозы в системах». Оно заканчивалось подписью Министерства внутренней безопасности.

Недавно также стало известно, что хакеры атаковали системы безопасности британского ювелирного дома Graff Diamonds и получили доступ к данным многих знаменитостей, в том числе Дональда Трампа.