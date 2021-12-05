Хакеры взломали принтеры и призвали работников выяснить зарплату коллег

Манифест спрашивает: «Вас недоплачивают?». Авторы напоминают, что у каждого есть законное право обсуждать свою зарплату с коллегами. Они утверждают, что нищенские зарплаты существуют только потому, что люди соглашаются работать за них.

Пользователи сообщают, что этот манифест неожиданно распечатывается на принтерах у них на работе. Не всем сотрудникам нравится происходящее. «Прекратите использовать мой чековый принтер, чуваки. Хотя это весело, я бы хотел, чтобы это прекратилось», — пишет один из пользователей.

Специалисты рассказали, что люди, стоящие за этим, отправляют задания на печать с 25 разных серверов.