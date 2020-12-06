Хакеры взломали производителя вертолётов

Для атаки использовали вымогательское программное обеспечение LockBit. Хакерам удалось проникнуть во внутреннюю сеть Kopter, где хранилась важная информация.

Злоумышленники попытались потребовать выкуп, но Kopter отказалась вести с ними переговоры. Поэтому операторы ПО LockBit опубликовали части украденных данных в своём блоге в даркнете. В открытом доступе оказались финансовые документы, внутренние проекты и стандарты аэрокосмической и оборонной промышленности.

Издание SecurityLab также рассказало, что хакеры недавно атаковали компьютерную сеть транспортной системы Ванкувера. Из-за этого два дня клиенты не могли оплачивать проезд кредитными или дебетовыми картами. В Ванкувере сначала говорили, что это техническая проблема, но правда всё же стала известна.