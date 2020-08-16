Хакеры взломали производителя виски Jack Daniel's

Штаб-квартира компании располагается в городе Луисвилл штата Кентукки. Brown-Forman всемирно известна брендами виски — Jack Daniel's, Woodford, Old Forester, Collingwood, Glenglassaugh, Glendronach, текилы — Herradura, El Jimador, Pepe Lopez, водки — Finlandia и вина — Sonoma-Cutrer.

В пятницу операторы вымогателя REvil (Sodinokibi) заявили, что скомпрометировали компьютерную систему Brown-Forman и больше месяца изучали данные компании. Хакеры утверждают, что похитили 1 ТБ информации о сотрудниках, контрактах, контактах и финансах компании. Злоумышленники требуют выкуп, угрожая продажей данных.

В Brown-Forman подтвердили кибератаку, но заявили, что переговоров с хакерами не ведут.