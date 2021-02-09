Наука и технологии
Сегодня в 12:42
Хакеры взломали разработчика Cyberpunk 2077 и «Ведьмака»
Требуют выкуп за данные
Компания-разработчик игр CD Projekt, известная по Cyberpunk 2077 и «Ведьмаку», заявила, что её атаковали хакеры. Злоумышленники собрали определённые данные компании и просят выкуп.
Разработчики говорят, что не уступят требованиям и не будут вести переговоры с хакерами. Также они утверждают, что персональные данные игроков не были похищены.
Хакеры же заявили, что получили доступ к исходному коду Cyberpunk 2077, Witcher 3, Gwent и «невыпущенной версии Witcher 3». Злоумышленники угрожают публикацией исходного кода и внутренних документов компании, если та не выполнит требования.
В CD Projekt же сообщили, что защитили свою IT-инфраструктуру и начали восстанавливать данные из нетронутых резервных копий. Также компания уведомила о происшествии соответствующие органы.