Хакеры взломали разработчика Cyberpunk 2077 и «Ведьмака»

Разработчики говорят, что не уступят требованиям и не будут вести переговоры с хакерами. Также они утверждают, что персональные данные игроков не были похищены.

Хакеры же заявили, что получили доступ к исходному коду Cyberpunk 2077, Witcher 3, Gwent и «невыпущенной версии Witcher 3». Злоумышленники угрожают публикацией исходного кода и внутренних документов компании, если та не выполнит требования.

В CD Projekt же сообщили, что защитили свою IT-инфраструктуру и начали восстанавливать данные из нетронутых резервных копий. Также компания уведомила о происшествии соответствующие органы.