Хакеры взломали сайт ФСИН России

Ответственность за взлом на себя пока никто не взял.

Ранее хакеры из Anonymous заявили, что взломали сайты российских СМИ и разместили там страницу с призывом прекратить «спецоперацию» на Украине. В течение какого-то времени контент сайтов был недоступен.

Также на днях случился массовый взлом Telegram-каналов. Он производился через бота CrosserBot. Кто именно стоял за взломом, неизвестно. Пострадали 3700 каналов, они распространяли один и тот же текст, некоторые удалили его через минуту.

UPD: СМИ сообщают, что хакеры также взломали сайты ФССП, ФАС, Минкульта, Минэнерго и Росстата