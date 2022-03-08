Наука и технологии
Сегодня в 20:17
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Хакеры взломали сайт ФСИН России

Разместили там картинку
Журналисты заметили, что при переходе на сайт ФСИН РФ стала отображаться картинка вместо привычного содержимого.
Хакеры взломали сайт ФСИН России

Если пытаться перейти на адрес https://fsin.gov.ru/, можно увидеть следующее (актуально на момент публикации новости):

Хакеры взломали сайт ФСИН России

Ответственность за взлом на себя пока никто не взял.

Ранее хакеры из Anonymous заявили, что взломали сайты российских СМИ и разместили там страницу с призывом прекратить «спецоперацию» на Украине. В течение какого-то времени контент сайтов был недоступен.

Также на днях случился массовый взлом Telegram-каналов. Он производился через бота CrosserBot. Кто именно стоял за взломом, неизвестно. Пострадали 3700 каналов, они распространяли один и тот же текст, некоторые удалили его через минуту.

UPD: СМИ сообщают, что хакеры также взломали сайты ФССП, ФАС, Минкульта, Минэнерго и Росстата

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