Хакеры взломали сайт Минстроя и потребовали половину биткойна

Журналисты также указали, что хакеры временно поменяли заголовок сайта на лозунг «Слава Украине». Судя по сообщению на сайте, за взломом стоит команда DumpForums.com. Хакеры требуют выплатить им 0,5 биткойна (около миллиона рублей по текущему курсу). Средства должны поступить до 0:00 7 июня. Если этого не случится, хакеры грозятся опубликовать «все персональные данные пользователей сайта Минстроя Российской Федерации, а, возможно, и не только».