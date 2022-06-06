Хакеры взломали сайт Минстроя и потребовали половину биткойна

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Хакеры взломали сайт Минстроя и потребовали половину биткойнаСайт до сих пор не работает
Вчера СМИ обратили внимание, что сайт Минстроя взломан — при его открытии отображалось сообщение с требованием выкупа и угрозой опубликовать все персональные данные пользователей. Сайт до сих пор лежит.
Журналисты также указали, что хакеры временно поменяли заголовок сайта на лозунг «Слава Украине». Судя по сообщению на сайте, за взломом стоит команда DumpForums.com. Хакеры требуют выплатить им 0,5 биткойна (около миллиона рублей по текущему курсу). Средства должны поступить до 0:00 7 июня. Если этого не случится, хакеры грозятся опубликовать «все персональные данные пользователей сайта Минстроя Российской Федерации, а, возможно, и не только».
Сейчас при попытке зайти на сайт Минстроя отображается ошибка 504. В самом ведомстве заявили, что персональные данные пользователей находятся под защитой, и им ничего не угрожает.