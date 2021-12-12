Хакеры взломали страницу премьер-министра Индии и объявили о легализации биткойна в стране

Наука и технологии
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Хакеры взломали страницу премьер-министра Индии и объявили о легализации биткойна в странеДоступ к странице уже восстановили
Стало известно, что Twitter-аккаунт премьера Индии Нарендры Моди взломали. Хакеры воспользовались этим, чтобы написать с его страницы несколько сообщений.
Сейчас доступ к странице премьера уже восстановлен. Его офис уже сообщил о том, что Twitter был оповещён о ситуации, и учётную запись немедленно защитили. «За тот период времени, пока учётная запись была взломана, любой твит, которым поделились, должен быть проигнорирован», — отметили сторонники премьера.
За это время хакеры успели опубликовать сообщение о том, будто в Индии разрешили принимать биткойн в качестве законного платёжного средства. Также хакеры написали, что страна закупила цифровую валюту и будет распространять её среди граждан.
Недавно взломали Instagram-аккаунт российского подразделения KFC. Там опубликовали фотографию вооружённого солдата на фоне флага Турции.
Источник: Интерфакс