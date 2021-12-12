Хакеры взломали страницу премьер-министра Индии и объявили о легализации биткойна в стране

Сейчас доступ к странице премьера уже восстановлен. Его офис уже сообщил о том, что Twitter был оповещён о ситуации, и учётную запись немедленно защитили. «За тот период времени, пока учётная запись была взломана, любой твит, которым поделились, должен быть проигнорирован», — отметили сторонники премьера.

За это время хакеры успели опубликовать сообщение о том, будто в Индии разрешили принимать биткойн в качестве законного платёжного средства. Также хакеры написали, что страна закупила цифровую валюту и будет распространять её среди граждан.

Недавно взломали Instagram-аккаунт российского подразделения KFC. Там опубликовали фотографию вооружённого солдата на фоне флага Турции.