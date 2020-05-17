Хакеры взломали суперкомпьютеры для добычи криптовалюты

Сообщается, что инциденты произошли в Великобритании, Германии, Швейцарии и Испании. Сначала о проблеме сообщил Эдинбургский университет, который располагает суперкомпьютером ARCHER. Организация сообщила, что закрыла систему ARCHER для расследования инцидента.

Также об остановке доступа к пяти вычислительным кластерам на территории Германии рассказала организация BwHPC. Затем о подобной проблеме сообщил ещё ряд организаций.

Специалисты заявили, что злоумышленники получили доступ к суперкомпьютерам через скомпрометированные ключи SSH. Данные, как сообщается, украли у сотрудников университетов Канады, Китая и Польши, которые имели доступ к суперкомпьютерам.

Эксперты считают, что атаки были осуществлены одной хакерской группировкой.